Liliana Matthäus ist erstmals Mutter geworden

«Ich staune jeden Tag über den Körper einer Frau. Seine Fähigkeit, Leben wachsen zu lassen und es in diese Welt zu bringen», hatte die 34-Jährige im November bei Instagram geschrieben. «Ich habe so viel Respekt vor all den Müttern auf dieser Welt, die so viel aufgegeben haben, danke Mama», richtet sie sich auch an ihre eigene Mutter. Zudem schrieb sie an Töchterchen Virginia gerichtet: «Und danke an dich, mein wunderschönes Mädchen, dass du mich als deine Mama ausgewählt hast, ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen.»