Lilibet Mountbatten-Windsor: Ein echtes Star-Porträt zum Geburtstag

Seit 2020 in den USA

Der britische Prinz Harry und die damalige US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle gaben sich im Mai 2018 in Windsor das Jawort. Ein Jahr später kam ihr Sohn Archie Mountbatten-Windsor in London zur Welt. Anfang 2020 beendeten Harry und Meghan ihre Arbeit für die britische Krone als Senior Royals und wanderten in die USA aus. In Kalifornien kam vor einem Jahr Lilibet zur Welt.