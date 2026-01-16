Lilly Becker: Ihr Jahr als amtierende Dschungelkönigin

Für die Oktober–Ausgabe des Magazins, die am 11. September erschien, liess sie sich sinnlich in Szene setzen und verband die freizügigen Aufnahmen mit einer bewussten Botschaft: «Ich möchte alle Frauen daran erinnern, dass sie eine unsichtbare Krone haben und sie mit Stolz und Selbstbewusstsein tragen sollen. Dass sie auch dann eine Königin sind, wenn es ihnen gerade keiner sagt», sagte Becker im dazugehörigen Interview. In dem Gespräch betonte sie auch, dass sie nach ihrer Ehe (2009–2018) mit Boris Becker nun endlich als Person wahrgenommen werden will: «Ich habe so viel gemacht und war immer nur ‹die Ex von› – die war ich auch. Aber jetzt gibt es eine neue Frau. Ich wünsche mir den Respekt. Ich sehe mich als selbstbewusste, starke Mutter, Frau und Unternehmerin.»