Lilly Becker: Ihr Jahr als amtierende Dschungelkönigin

Ein Jahr nach ihrem Sieg im Dschungelcamp blickt Lilly Becker (49) auf eine bewegte Zeit zurück. Nach ihrem überraschenden Triumph in der Realityshow stand die 49–Jährige im Rampenlicht wie selten zuvor – zwischen neuen beruflichen Chancen, öffentlichen Auftritten und privaten Herausforderungen.
Im vergangenen Februar wurde Lilly Becker zur Gewinnerin der 18. Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» gekürt. «Ja zu diesem Abenteuer zu sagen, war eine der besten Entscheidungen meines Lebens – nicht nur wegen der Herausforderung, sondern vor allem wegen der Menschen», schrieb Becker im Mai bei Instagram. Es habe etwas «unglaublich Kraftvolles, aus seiner Komfortzone gerissen zu werden – mit Menschen, die man kaum kennt – und am Ende trotzdem eine Verbindung zu spüren. Wir haben gelacht, geweint, gefroren und uns gegenseitig unterstützt. [...] Dieser Dschungel hat mich verändert – und ich bin für immer dankbar, dass wir das gemeinsam durchgestanden haben.»
Umzug nach Deutschland
Für Becker stand nach ihrem Sieg eine grosse private Veränderung an. Nach 17 Jahren kehrte die Ex–Frau von Boris Becker (58) England den Rücken und zog von London nach Deutschland, wo die gebürtige Niederländerin bisher noch nie gewohnt hat. «London ist mir einfach zu teuer geworden», erklärte sie bei «Grill den Henssler». «Und es wurde Zeit. Amadeus ist dreiviertel deutsch und so lernt er auch mal Deutschland kennen. Er spricht nur Englisch und er hat Bock darauf, Deutsch zu lernen.»
Bereits nach ihrem Sieg bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» hatte Lilly Becker angedeutet, von Grossbritannien nach Deutschland ziehen zu wollen. Einige Monate später machte sie dann Nägel mit Köpfen, mietete ein Haus und meldete Sohnemann Amadeus in Düsseldorf in einer Schule an. Im August wurde der Umzug dann endgültig in die Tat umgesetzt. Ein entscheidender Grund für die Wahl Düsseldorfs liegt in Lilly Beckers Privatleben. Dort lebt auch Sportmanager Thorsten Weck, mit dem sie seit 2022 eine Fernbeziehung führte.
Playboy–Cover und juristische Auseinandersetzungen
Der Umzug nach Deutschland war für Becker auch beruflich sinnvoll. Als amtierende Dschungelkönigin hat sie hierzulande eine Popularität erreicht, die sich nutzen lässt. So wurde sie etwa zum Coverstar des deutschen «Playboy».
Für die Oktober–Ausgabe des Magazins, die am 11. September erschien, liess sie sich sinnlich in Szene setzen und verband die freizügigen Aufnahmen mit einer bewussten Botschaft: «Ich möchte alle Frauen daran erinnern, dass sie eine unsichtbare Krone haben und sie mit Stolz und Selbstbewusstsein tragen sollen. Dass sie auch dann eine Königin sind, wenn es ihnen gerade keiner sagt», sagte Becker im dazugehörigen Interview. In dem Gespräch betonte sie auch, dass sie nach ihrer Ehe (2009–2018) mit Boris Becker nun endlich als Person wahrgenommen werden will: «Ich habe so viel gemacht und war immer nur ‹die Ex von› – die war ich auch. Aber jetzt gibt es eine neue Frau. Ich wünsche mir den Respekt. Ich sehe mich als selbstbewusste, starke Mutter, Frau und Unternehmerin.»
In Sachen Finanzen gab es für Becker nach ihrem Dschungelcamp–Sieg aber auch unschöne Neuigkeiten, unter anderem wurde im April vor Gericht entschieden, dass sie einem Ex–Partner eine sechsstellige Summe plus Zinsen zurückzahlen muss. Zudem muss sie laut Urteil die Kosten für den Anwalt des Klägers übernehmen.
Der TV–Manager hatte in seiner Klage Geld zurückgefordert, das er ihr als Darlehen zur finanziellen Unterstützung überlassen habe. Lilly Becker betonte jedoch, er habe ihr die Summe geschenkt. Wie RTL berichtete, hatte das Gericht der Klage im vollen Umfang stattgegeben. Der Richter befand Lilly Beckers Behauptung, es habe sich bei dem Geld um Geschenke gehandelt, als nicht glaubwürdig. Die Beklagte habe «nicht zur Wahrheit» gefunden. Demnach belaufe sich die Summe für Becker auf rund 218.000 Euro. Wie RTL im Mai berichtete, legte Becker Berufung ein.
Weitere TV–Auftritte
Lilly Becker liess sich von juristischen Auseinandersetzungen nicht beirren und arbeitete weiter an ihrer Präsenz in der deutschen Öffentlichkeit, wofür sie unter anderem zahlreiche Events und rote Teppiche besuchte. Auch liess sie sich nach dem Dschungelcamp in einigen TV–Shows blicken. So nahm sie an «Das grosse Geo–Quiz» im Duo mit Mike Krüger teil, trat beim «Grill den Henssler Sommer–Special» gegen Steffen Henssler im Koch–Duell an, setzte sich für «Raabs Pokernacht» an den Pokertisch oder war Gastjurorin in der Modesendung «My Style Rocks». Und die Präsenz auf dem Bildschirm geht auch 2026 weiter.
Auf Becker wartet das nächste Dschungel–Abenteuer: In «Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa» (kostenlos auf Joyn) wird sie mit sieben weiteren Promis, darunter Joey Kelly und Antonia Hemmer, in die Stammeswelt der Shanenawa eintauchen. Zehn Tage werden die Stars in der Abenteuer–Doku dort verbringen und körperliche wie mentale Prüfungen absolvieren.