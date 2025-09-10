Lilly Becker im «Playboy»: Zahlreiche Promi-Kolleginnen gratulieren

«Playboy»–Ausgabe fällt auf Erscheinungstermin von Boris Beckers' Buch

Die Oktober–Ausgabe des «Playboy» mit Lilly Becker ist ab Mittwoch, 10. September, erhältlich. Am selben Tag erscheint das neue Buch «Inside» ihres Ex–Mannes Boris Becker. «Ihr könnt ihm gerne sagen, dass ich ihn supporte und mir ein Exemplar kaufe – und wenn er will, schicke ich ihm gerne einen signierten ‹Playboy›», erklärte sie in einem kleinen Seitenhieb. Zudem betonte sie in einem Interview mit dem Männermagazin: «Ich möchte alle Frauen daran erinnern, dass sie eine unsichtbare Krone haben und sie mit Stolz und Selbstbewusstsein tragen sollen. Dass sie auch dann eine Königin sind, wenn es ihnen gerade keiner sagt. Und wenn sie die innere Krone mal verlieren, sollten sie sie einfach wieder aufsetzen.»