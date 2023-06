Lilly Becker: Red-Carpet-Premiere mit neuem Freund

«Ich hab Ruhe! Thank God.»

Von RTL zu ihrer neuen Lebenssituation befragt, platzte das niederländische Model erleichtert heraus: «Ich bin überglücklich. Ich hab Ruhe! Thank God.» Nach anstrengenden Zeiten rund um den Steuerprozess und Gefängnisaufenthalt ihres Noch-Ehemanns Boris Becker (55) kann sie offensichtlich ihr Leben wieder in vollen Zügen geniessen. «Wir sind in Berlin und wir sind eingeladen», schwärmte sie, «das Wetter ist schön und mein Kind ist auf einem Camp, also ist jetzt Freizeit».