Lilly Becker: Rührende Geburtstagsglückwünsche an ihren Sohn

Unter einem Bild von Amadeus schreibt die stolze Mama: «Amadeus Becker, du bist mein Grund, mein Herz, mein Vermächtnis... Du bist aus der Liebe einer Mutter geboren und für Grosses bestimmt. Ich liebe dich und werde dich bis zu meinem letzten Atemzug beschützen. Dich aufwachsen zu sehen, ist mein grösstes Privileg. Du bist stärker, als du denkst, liebevoller, als es dir bewusst ist, und geliebter, als Worte je ausdrücken könnten. 16 steht dir hervorragend. Ich bin so stolz auf dich – deine Mama».