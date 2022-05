Lilly Becker: So erfuhr ihr Sohn von Boris Beckers Gefängnisstrafe

Die Haftstrafe

Richterin Deborah Taylor verurteilte den sechsfachen Grand-Slam-Champion wegen Insolvenzverschleppung am Freitag in London zu einer 30-monatigen Haftstrafe, von der er die Hälfte absitzen muss. Zuvor war er in seiner Wahlheimat von einem Geschworenengericht in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden. Becker und sein Team können gegen den Schuldspruch und das Strafmass noch Berufung einlegen.