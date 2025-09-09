Lilly Becker ziert das Oktober-Cover des «Playboy»

Neuer Lebensabschnitt, neue Stärke, neues Selbstbewusstsein: TV–Star und Model Lilly Becker (49) ist der neue Coverstar des deutschen «Playboy». Für die Oktober–Ausgabe des Magazins, die am 11. September erscheint, hat sie sich sinnlich in Szene setzen lassen – und verbindet die freizügigen Aufnahmen mit einer bewussten Botschaft: «Ich möchte alle Frauen daran erinnern, dass sie eine unsichtbare Krone haben und sie mit Stolz und Selbstbewusstsein tragen sollen. Dass sie auch dann eine Königin sind, wenn es ihnen gerade keiner sagt», so Becker im Interview mit dem «Playboy».