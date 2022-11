Lilly Krug: «Ich war schon als Kind am Set dabei»

Bei der mentalen Vorbereitung muss man sich dagegen sehr tief in diesen Charakter, in die Psyche einfinden. Warum ist sie so, wie sie ist? Was ist in ihrem Familienwesen passiert, dass sie gelernt hat, so mit Liebe und mit Macht umzugehen? Was muss passieren, damit ein Mensch dorthin kommt? Es war sehr interessant, die Psychologie dahinter zu recherchieren. Diese Gratwanderung zu machen zwischen dem Physischen und dem Mentalen hat mich sehr an der Rolle fasziniert.