Lilly, Sandy, Barbara und Anna: Die Becker-Frauen bei «Let's Dance»

In Staffel sieben aus dem Jahr 2014 trat bereits Beckers zweite Ehefrau Lilly Becker (46) an und erreichte damals mit ihrem Tanzpartner Erich Klann (35) einen soliden fünften Rang. Weil die beiden zu diesem Zeitpunkt noch zusammen waren, feuerte der Ex-Sportler Lilly auch aus dem Studio-Publikum vor Ort an. Erst ab Mai 2018 gingen die beiden, die gemeinsam den Sohn Amadeus (13) haben, dann getrennte Wege.