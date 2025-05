«Lilo & Stitch» schlägt «Mission: Impossible» an der US-Kinokasse

Das Live–Action–Remake des gleichnamigen Zeichentrickfilms «Lilo & Stitch» schickt sich an, Ethan Hunt aka Tom Cruise (62) eindrucksvoll in die Kino–Schranken zu weisen. Am US–amerikanischen Starttag fuhr der Disneyfilm laut «Variety» starke 55 Millionen US–Dollar ein und damit deutlich mehr als «Mission: Impossible – The Final Reckoning». Der achte Teil aus der Agentenreihe schaffte es demnach zwar auf solide 24,8 Millionen US–Dollar an Tag eins, was den bisherigen Topwert der Reihe darstellt. Zugleich ist aber weniger als die Hälfte des zeitgleich gestarteten «Lilo & Stitch».