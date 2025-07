Lily Allen kann sich nicht an Anzahl ihrer Abtreibungen erinnern

2020 heiratete Allen erneut. Seit einigen Monaten gibt es aber bereits Gerüchte, dass sich die Sängerin und ihr zweiter Ehemann, Schauspieler David Harbour (50), nach mehr als vier Jahren Ehe getrennt haben sollen. Im Februar hatte sie in einer Episode ihres Podcasts «Miss Me?» offen über emotionale Schwierigkeiten gesprochen. «Ich bin sehr dankbar, dass man mir die Zeit und den Raum gegeben hat, den ich brauchte. Ich habe mich für ein paar Wochen in eine Art Behandlungszentrum begeben, was grossartig war», offenbarte die Britin, die im Januar eine Podcast–Pause angekündigt hatte, weil sie zuletzt eine «harte Zeit» durchgemacht habe.