Lily Allen: Niemand muss sich für Abtreibung «rechtfertigen»

«Ich wünschte, die Leute würden damit aufhören, Beispiele für aussergewöhnliche Gründe für eine Abtreibung zu posten», schreibt Allen in einer Instagram-Story. «Die meisten Menschen, die ich kenne, mich eingeschlossen, wollten einfach kein verdammtes Baby haben.» Und das sei auch Grund genug, betont die Sängerin. «Wir müssen es nicht rechtfertigen.» All dies sollte ihr zufolge nicht gesagt werden müssen. Allen glaube, dass die Beispiele den «Bösen» in die Hände spielten.