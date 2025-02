Lily Collins: Charlie McDowell verteidigt Entscheidung für Leihmutter

McDowell, der als Regisseur und Drehbuchautor arbeitet, verteidigte daraufhin die Entscheidung des Paares in einem emotionalen Statement, ebenfalls in der Kommentarspalte des ursprünglichen Posts: «Es ist in Ordnung, kein Experte für Leihmutterschaft zu sein. Es ist in Ordnung, nicht zu wissen, warum jemand eine Leihmutter braucht, um ein Kind zu bekommen», schrieb er und fügte hinzu: «Und es ist in Ordnung, weniger Zeit damit zu verbringen, hasserfüllte Worte in die Welt zu setzen, besonders wenn es um ein wunderschönes kleines Mädchen geht, das so viel Liebe in das Leben der Menschen gebracht hat.»