Lily Collins steht wieder für «Emily in Paris» vor der Kamera

Wann kommen die neuen Folgen von «Emily in Paris»?

Auf ihrem eigenen Instagram–Account postete Lily Collins unterdessen ein Foto, auf dem sie das Drehbuch zur ersten Folge der vierten Staffel von «Emily in Paris» in der Hand hält. Dazu schreibt die Schauspielerin: «Hat jemand Staffel vier gesagt?! Endlich wieder mit meiner @emilyinparis–Familie in Paris vereint und es fühlt sich so gut an. Obwohl ich Emily zuliebe vielleicht meine Selfie–Fähigkeiten auffrischen muss.»