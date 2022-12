Limp Bizkit: Fred Durst und Co. holen ausgefallene Konzerte 2023 nach

Das geplante Konzert in Hannover entfällt

Durst und Co. werden demnach am 30. März in der Zenith Kulturhalle in München gastieren. Bereits einen Abend später geht es in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart weiter. Den letzten Gig spielt die Band dann am 5. April in der myticket Jahrhunderthalle Frankfurt. Ersatzlos gestrichen wird der geplante Auftritt in Hannover. Auf der Webseite des Konzertveranstalters Eventim heisst es dazu: «Das Konzert in Hannover kann leider aus Termingründen nicht nachgeholt werden. Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.»