Lina Larissa Strahl: «Wir müssen über Ausgrenzung sprechen»

Bei Ihrer «Let's Dance»–Teilnahme in diesem Jahr sprachen Sie offen über Ihre Angststörungen. Wie schwer ist Ihnen dieser Schritt gefallen und wie geht es Ihnen heute gesundheitlich?

Strahl: Durch gute Vorbereitung und viele Gespräche vorab, fühlte ich mich gut aufgestellt, um mit so einem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen. Gerade auch in Bezug auf meinen Podcast «Fühl ich» war es mir wichtig, so ehrlich wie möglich zu sein und den Zuhörerinnen und Zuhörern, oder den Menschen vor dem Fernseher auch einen Einblick in meine eigene Reise der mentalen Gesundheit geben zu können. Ich denke, ich habe mir in der letzten Zeit ein Umfeld geschaffen, in dem meine Arbeit mich wieder sehr erfüllt und mit dem ich sowohl beruflich als auch privat verschiedene Ziele und Wünsche angehen kann. Das tut mir sehr gut. Gute Freundinnen und Freunde an seiner Seite zu haben, hilft dabei, zu wachsen und neue Herausforderungen anzunehmen.