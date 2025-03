Linda de Mol hat sich ihren «Truthahnhals» straffen lassen

«Habe mich nie als besonders schön empfunden»

In dem Instagram–Post zur neuen Ausgabe wird de Mol zudem zitiert: «Ich wünschte, ich hätte das Selbstvertrauen gehabt, alles wegzulassen, aber ich habe mich nie als besonders schön empfunden und war schon in jungen Jahren unsicher, was mein Aussehen angeht. Die harschen Meinungen darüber, die in dem Moment aufkamen, als ich eine niederländische Berühmtheit wurde, haben das nicht besser gemacht.» Man solle «vor allem nicht lügen, dass wir mit 50 noch eine tolle Haut haben, indem wir viel Wasser trinken», findet die 60–jährige TV–Ikone.