Linda de Mol beteuert, erst im Januar von den Vorwürfen erfahren zu haben

«Dass jemand, den du so sehr liebst, sich mit jungen Frauen schlecht benommen hat - das erzeugte Traurigkeit und Wut bei mir», erklärt die Moderatorin weiter. In den anschliessenden Tagen habe sich de Mol «wie betäubt» gefühlt und ihr eigenes Zuhause nicht verlassen können. In den Niederlanden wird kontrovers diskutiert, ob de Mol bereits im Jahr 2020 von den Vorwürfen wusste. Zwei Frauen sollen sich damals an sie gewandt haben. Doch de Mol beteuert in ihrem neuesten Statement: «Ich wusste, und das schwöre ich bei meinen beiden Kindern, von nichts bei ‹The Voice›».