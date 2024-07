Linda de Mol wird 60: Mit «Traumhochzeit» schrieb sie TV-Geschichte

Daneben war Linda mannigfaltig in den Niederlanden tätig, als Moderatorin verschiedener Shows und ab 1999 auch als Schauspielerin in der TV–Serie «Spangen», in der sie sieben Jahre lang eine Kommissarin spielte. Und die niederländische Serie «Feine Freundinnen» (angelehnt an Erfolgsformate wie «Sex and the City» und «Desperate Housewives»), in der sie selbstredend die Hauptrolle übernahm, hat sie gleich selbst entwickelt.