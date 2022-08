Linda Evangelista nach verpfuschter Beauty-OP auf dem «Vogue»-Cover

«Wir erschaffen Träume»

«Das ist nicht mein Kiefer und mein Hals im wirklichen Leben - und ich kann nicht überall mit Klebeband und Gummibändern herumlaufen.» Aber bei Fotos denke sie, «wir sind hier, um Fantasien zu erschaffen. Wir erschaffen Träume. Ich denke, das ist erlaubt. All meine Unsicherheiten werden in diesen Bildern beseitigt». Auf diese Weise könne sie tun, was sie so gerne tue und ihrer Arbeit nachgehen.