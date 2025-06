Linda Evangelista teilt seltene Fotos mit ihrem Sohn

Kein Laufsteg dieser Welt kann wohl mit diesem Moment mithalten... Supermodel Linda Evangelista (60) postet auf ihrem Instagram–Kanal den bewegenden Moment, als ihr 18–jähriger Sohn Augustin James seine Abschlussurkunde in Empfang nehmen durfte. Ihr Sohn hat seinen Abschluss an einer Privatschule in New Jersey erhalten und scheint nun bereit fürs College.