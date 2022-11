Linda Evans wird 80: Goodbye Hollywood, goodbye Glamour

So hat Krystle Carrington vielen Millionen TV-Zuschauern fast zehn Jahre lang gezeigt, wie man in der 80ern in der Intrigantenhölle der legendären Serie «Der Denver-Clan» bestehen und irgendwie sogar überleben kann. Die Schauspielerin Linda Evans (80) war das berühmte Gesicht der Krystle Carrington, dem einzigen wirklich guten Menschen der Kultserie, das heisst sie ist es immer noch: Die liebe Krystle ist die herzensgute Linda.