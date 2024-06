Linda Perry über Brustkrebs: Sängerin hatte nur noch Monate zu leben

Ein Zylinder auf dem Kopf und eine Stimme bis ins Mark: 1992 eroberte Linda Perry (59) mit ihrer Band 4 Non Blondes und ihrem Superhit «What's up?» die Welt. Mehr als 30 Jahre später hat sie in ihrer Doku «Linda Perry: Let It Die Here» enthüllt, dass bei ihr vor drei Jahren Brustkrebs diagnostiziert wurde. Ihre Lebensprognose damals: nur wenige Monate.