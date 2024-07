Lindsay Lohan feiert 38. Geburtstag mit Kuchen und Kerzen

Ein weiteres Foto zeigt sie strahlend mit einem mit zahlreichen Kerzen geschmückten Kuchen. Am Abend gab es offenbar ein Festmahl für das Geburtstagskind. Lohan veröffentlicht ein Bild einer ebenfalls mit Kerzen festlich gedeckten Tafel. An den Plätzen befanden sich unter anderem Menükarten und weisse Rosen. «Kuchen und Kerzen», schreibt sie passend dazu. Und offenbar hat nicht nur Lohan, die auf den Bildern sehr angetan wirkt, die Feier mit den Liebsten genossen. «War die beste Zeit», bestätigt auch Dakota in einem Kommentar.