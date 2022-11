Lindsay Lohan feiert weihnachtliches Musik-Comeback

Bei dem Song handelt es sich um eine neue Version des Weihnachtsklassikers «Jingle Bell Rock», in der auch die Stimme des Rappers Ali Tomineek (25) zu hören ist. Das Lied gab die Schauspielerin auch schon in ihrem Film «Girls Club - Vorsicht bissig!» (2004) an der Seite von Rachel McAdams (43), Amanda Seyfried (36) und Lacey Chabert (40) zum Besten.