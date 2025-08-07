Lindsay Lohan hatte es nicht leicht am «Mean Girls»-Set

«Es war schwer, weil Rachel McAdams so viel älter war», erklärte Lohan im Gespräch mit ihren jungen «Freakier Friday»–Kolleginnen Julia Butters (16) und Sophia Hammons (18). Während McAdams (46), die die fiese Regina George verkörperte, bereits 25 Jahre alt war, befand sich Lohan mit gerade mal 17 Jahren noch mitten in der Schulzeit. Auch Amanda Seyfried (39) war erst 17, Lacey Chabert (42) immerhin schon 21. Diese Alterskonstellation führte zu einem Gefühl der Isolation für den damaligen Teenie–Star: «Ich war noch in der Schule. Amanda und Lacey haben alle zusammen abgehangen. Es war schwer für mich herauszufinden, wo ich hingehöre.»