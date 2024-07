Lindsay Lohan: Rührende Botschaft am ersten Geburtstag ihres Sohnes

Nicht nur privat, auch beruflich läuft es für Lohan rund. Am Donnerstag (18. Juli) wurde sie laut «Daily Mail» am Set von «Freaky Friday 2» in Los Angeles gemeinsam mit Co–Star Jamie Lee Curtis (65) gesichtet. Die Fortsetzung des Kultfilms «Freaky Friday» soll 2025 ins Kino kommen. Wie es mit Psychotherapeutin Tess Coleman (Curtis) und Tochter Anna (Lohan) in dem Sequel genau weitergeht, ist noch nicht bekannt. Lohan verriet bisher nur, dass ihre Rolle nun Mutter einer eigenen Tochter ist und dass sie Gitarrenunterricht für den zweiten Teil genommen hat. Schauspieler Chad Michael Murray (42), der den verführerischen Haudegen Jake in Teil eins mimte, ist im zweiten Film ebenfalls mit von der Partie.