Lindsay Lohan verrät ihr liebstes Weihnachtsgeschenk

«Das Denkwürdigste, das mir in den Kopf kommt, war von meinem Mann», so die 36-Jährige. «Er hat mir ein Cartier-Armband geschenkt, und es war unser erstes gemeinsames Weihnachten, also war das etwas ganz Besonderes für mich. Das wird immer bei mir bleiben und an meine Tochter weitergegeben werden, wenn wir Kinder haben.»