Lindsay Lohan zeigt sich erstmals nach der Geburt

Erstes Foto nutzt sie für Werbung

Die Schauspielerin teilte am Mittwoch (2. August) ein Spiegel-Selfie auf Instagram und schrieb dazu über die Veränderungen an ihrem Körper während der Schwangerschaft und nach der Geburt. «Ich bin so stolz auf das, was dieser Körper in diesen Monaten der Schwangerschaft erreichen konnte», teilte sie ihren 13,7 Millionen Followern mit. Nun genese ihr Körper. Ein Baby zu bekommen, sei die «grösste Freude der Welt». Sie zeigt sich in ihrem ersten Foto nach der Geburt ungeschminkt und in Unterwäsche. Die Postpartum-Unterwäsche sei in letzter Zeit ihr «Outfit of the day» (zu deutsch: Outfit des Tages). Dazu markierte die Schauspielerin eine Wäschemarke und machte somit gleich Werbung. Hinzu fügte sie noch die Worte: «Weil ich keine normale Mutter bin, sondern eine Mutter nach der Geburt.»