Lindsey Vonn: Nach schwerem Sturz mit Helikopter abtransportiert

Comeback–Story vor dem Höhepunkt

Der Sturz trifft Vonn zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Die Ski–Legende führt aktuell die Weltcup–Abfahrtswertung an – fünf Rennen, fünf Podestplätze, davon zwei Siege. Eine Bilanz, die angesichts ihrer Vorgeschichte fast unglaublich erscheint. Vor nicht einmal zwei Jahren erhielt sie eine Teilprothese im rechten Knie, ihr Comeback nach fast sechs Jahren Wettkampfpause gilt als eine der bemerkenswertesten Geschichten im alpinen Skisport. Sie selbst hatte zuletzt betont, körperlich so gut in Form zu sein wie seit Jahren nicht mehr.