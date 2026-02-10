Lindsey Vonn nach Sturz: «Trotz der Schmerzen bereue ich nichts»

US–Skistar Lindsey Vonn (41) hat sich nach ihrem schweren Sturz in der Olympia–Abfahrt zu Wort gemeldet. In einem emotionalen Statement auf Instagram schrieb sie am Montagabend: «Gestern endete mein olympischer Traum nicht so, wie ich es mir erträumt hatte. Es war kein märchenhaftes Happy End, sondern einfach nur das Leben. Ich habe es gewagt zu träumen und habe hart dafür gearbeitet, diesen Traum zu verwirklichen.»
In dieser Sportart könne der Unterschied zwischen einer strategischen Linie und einer katastrophalen Verletzung nur zwölf Zentimeter betragen, erklärte sie. Sie sei diese zwölf Zentimeter zu eng auf ihrer Linie gewesen, als sich ihr Arm im Tor verfangen habe und sie stürzte.
Zu der Kritik, dass sie in Cortina d'Ampezzo mit einem Kreuzbandriss an den Start ging, erklärte sie: «Mein Kreuzband und frühere Verletzungen hatten mit meinem Sturz überhaupt nichts zu tun.»
Mehrere Operationen sind nötig
Bei dem Olympia–Sturz habe sie sich eine «komplexe Schienbeinfraktur» zugezogen, so Vonn weiter. Diese werde mehrere Operationen erfordern. Medienberichten zufolge wurde die 41–Jährige bereits zweimal operiert.
Zudem schreibt Vonn: «Auch wenn der gestrige Tag nicht so endete, wie ich es mir erhofft hatte, und trotz der starken körperlichen Schmerzen, die er verursacht hat, bereue ich nichts. Gestern am Start zu stehen, war ein unglaubliches Gefühl, das ich nie vergessen werde. Zu wissen, dass ich dort stand und die Chance hatte zu gewinnen, war an sich schon ein Sieg.» Sie habe gewusst, dass Rennen fahren ein Risiko sei: «Es war schon immer ein unglaublich gefährlicher Sport und wird es auch immer bleiben.»
«Ich habe es versucht. Ich habe geträumt»
Weiter heisst es in dem Statement: «Und ähnlich wie beim Skirennen gehen wir auch im Leben Risiken ein. Wir träumen. Wir lieben. Wir springen. Und manchmal fallen wir. Manchmal wird unser Herz gebrochen. Manchmal erreichen wir nicht die Träume, von denen wir wissen, dass wir sie erreichen könnten. Aber das ist auch das Schöne am Leben: Wir können es versuchen.» Sie fügt hinzu: «Ich habe es versucht. Ich habe geträumt. Ich bin gesprungen.»
Lindsey Vonn richtet sich am Ende an ihre Fans: «Ich hoffe, wenn ihr etwas aus meiner Reise mitnehmt, dann ist es, dass ihr alle den Mut habt, Grosses zu wagen. Das Leben ist zu kurz, um keine Risiken einzugehen. Denn das einzige Versagen im Leben ist, es nicht zu versuchen. Ich glaube an euch, so wie ihr an mich geglaubt habt.»