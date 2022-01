Lindsey Vonn trauert um ihren Hund Bear

Hunde spielen grosse Rolle

«Meine drei Hunde spielen eine riesige Rolle in meinem Leben. Unsere Verbindung ist etwas Besonderes», erzählte die Olympiasiegerin Ende 2020 in der «Bild am Sonntag» über Bear, Leo und Lucy. Die Vierbeiner hätten ihr während ihrer Verletzungen sehr geholfen, weshalb sie heute untrennbar miteinander verbunden seien.