Linkin Park sind zurück: Neue Sängerin und neues Album

Ein Konzert in Deutschland

Zu dieser Reise gehört auch, dass Linkin Park auf Tour gehen. Der Auftakt ist am 11. September in Los Angeles. Weiter geht es am 16. September nach New York und am 22. September wird die Band nach Hamburg kommen und in der Barclays Arena spielen. Weitere Shows sind in London (24. September), Seoul (28. September) und Bogota (11. November) geplant.