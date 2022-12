Lionel Messi feiert WM-Sieg mit Familie - und wird von Stars gefeiert

«Endlich ist es so weit, du bist Weltmeister»

Ich weiss gar nicht, wie ich anfangen soll... was für einen Stolz wir für dich empfinden, schrieb Roccucuzzo zu den Bildern. «Danke, dass du uns gelehrt hast, niemals aufzugeben und bis zum Ende zu kämpfen». Der WM-Sieg für Argentinien gilt als Höhepunkt von Lionel Messis Karriere, die ansonsten trotz aller persönlichen Superlativen als unvollendete gewertet werden würde. «Endlich ist es so weit, du bist Weltmeister», schrieb die Jugendliebe des mehrfachen Weltfussballers. «Wir wissen, wie sehr du so viele Jahre gelitten hast, wie sehr du das erreichen wolltest!»