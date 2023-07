Lionel Messi wird in Miami zum Promi-Magnet

Der Wechsel von Fussball-Superstar Lionel Messi (36) zum MLS-Klub Inter Miami hat sich ganz offenbar auch bei den US-amerikanischen Promis herumgesprochen: Die Spiele des argentinischen Weltmeisters werden immer mehr zum Magnet für die Superstars. So erschienen zum zweiten Auftritt von Messi am Dienstag (25. Juli) im Trikot des Beckham-Vereins unter anderem der Rapper Diddy (53), sein Produzenten-Kollege DJ Khaled (47), Latin-Popstar Rauw Alejandro (30) und Sängerin Camila Cabello (26) im Lockhart Stadium in Fort Lauderdale.