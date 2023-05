«Er hat diesen erstaunlichen Sinn für Humor»

«Ich kenne den König schon ziemlich lange. Er hat diesen erstaunlichen Sinn für Humor, von dem niemand weiss.» Den habe er auch bei dem gemeinsamen Clip für die US-amerikanische Castingshow «American Idol» bewiesen. Der Sänger erklärte, er habe den König am Tag nach der Krönung gefragt, ob er in der Sendung sein wolle, und Charles habe überraschend «Ja» gesagt. «Damit hat er seine Komfortzone verlassen.» Das sei Richies Höhepunkt des Krönungswochenendes gewesen. «Und das zweite Highlight war, dass er fragte: ‹Ist es in Ordnung, wenn ich die Königin mitbringe?›»