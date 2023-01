«Lioness»: Nicole Kidman spielt Hauptrolle in Paramount+-Agentenserie

Der Streamingdienst Paramount+ hat verkündet, dass Oscarpreisträgerin Nicole Kidman (55, «The Northman») eine Hauptrolle in der neuen Agentenserie «Lioness» übernimmt. Diese soll sie an der Seite von Zoe Saldana (44, «Avatar: The Way of Water») und Laysla De Oliveira (30, «Locke and Key») verkörpern, teilte Paramount mit. Bisher war nur bekannt, dass Kidman als ausführende Produzentin mit ihrer Produktionsfirma Blossom Films an der Serie beteiligt sein würde.