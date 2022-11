«Lip Sync Stories»: Das steckt hinter der neuen Comedy-Serie

Weiteres Joyn-Format muss überarbeitet werden

Wie ebenfalls am Freitag (25. November) bekannt wurde, erhält ein anderes Joyn-Format eine neue inhaltliche Ausrichtung: Das für den 29. Dezember 2022 als «Kick auf Eis» angekündigte Live-Event wird «aus lizenzrechtlichen Gründen» in dieser Form nicht ausgerichtet, heisst es in einer Mitteilung. «Joyn respektiert dabei die IP des Raab TV-Formats ‹Deutscher Eisfussball Pokal›.» Das Event wird nun mit einem anderen Spielprinzip und Titel neu angesetzt. Dies könne Auswirkungen auf mögliche Teilnehmende haben, heisst es weiter. Bei dem Event in der Kölner Lanxess-Arena sollten eigentlich deutsche Streamer bei einem Fussballturnier gegeneinander antreten und mit herkömmlichen Bowlingschuhen über das eisige Spielfeld rutschen.