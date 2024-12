Lisa Kudrow: Freundschaft der «Friends» war «harte Arbeit»

Kudrows Lernerfolg und der ihrer fünf Co–Stars spricht für sich. Bis heute ist «Friends» ein nahezu unerreichter Welterfolg. Kudrows Einblicke in das Geheimnis der magischen «Friends»–Chemie folgt auf ihr offenes Geständnis, sich seit kurzem die alten «Friends»–Folgen wieder anzusehen. Damit wolle sie die Erinnerung an ihren im Oktober 2023 verstorbenen Co–Star Matthew Perry wach halten und ihren Kollegen und Freund ehren. Zuvor sei sie nicht in der Lage gewesen, die Folgen zu sehen, «weil es zu peinlich ist, sich selbst anzusehen», so Kudrow.