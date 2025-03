Lisa Kudrow fühlte sich von «Friends»-Fan Christina Ricci veräppelt

«Sie dachte, ich würde sie veräppeln»

In einem Video für «Entertainment Tonight» liess Ricci ihre Schauspielkarriere Revue passieren. Angefangen mit ihrer Rolle als Wednesday in «The Addams Family» sprach die 45–Jährige auch über «Casper» und weitere Produktionen. Ende der 90er stand sie für «Das Gegenteil von Sex» mit Kudrow vor der Kamera – für sie eine grosse Ehre. «Ich habe die Arbeit mit Lisa geliebt. Ich war so ein riesiger ‹Friends›–Fan», schwärmt Ricci in dem Video. «Aber als ich ihr das erzählte, dachte sie... ich habe es so emotionslos rübergebracht, dass sie dachte, ich würde sie veräppeln.» Regisseur Don Roos (69) habe einschreiten müssen und bestätigte, dass Ricci die Sitcom wirklich liebte.