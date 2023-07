Lisa Kudrow: Süsse Glückwünsche von ihren «Friends»-Kolleginnen

Cox, die in «Friends» als Monica Geller auf den TV-Bildschirmen zu sehen war, richtete ebenfalls sehr persönliche Worte an ihre Kollegin und Freundin: «Alles Gute zum Geburtstag», schrieb sie. «Das ist mein zweiter Versuch: ChatGPT konnte nicht annähernd die Menge an Liebe ausdrücken, die ich für dich empfinde. Du bist die klügste, lustigste und nachdenklichste Person. Ich fühle mich immer gesehen und geliebt, wenn ich in deiner Nähe bin. Das ist das Geschenk, das du denen gibst, die du liebst.»