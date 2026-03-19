Lisa Kudrows «grösstes Glück»: Ehemann lernte sie vor «Friends» kennen

Lisa Kudrow (62) sagt, dass es ihr «grösstes Glück» war, ihren Ehemann Michel Stern (67) noch vor ihrem Ruhm durch die Kultserie «Friends» kennengelernt zu haben. Das Paar ist seit über dreissig Jahren verheiratet. In einem aktuellen Interview mit dem «Hollywood Reporter» sagte die «Friends»–Darstellerin über ihr Liebesglück: «Ich glaube, das grösste Glück, das mir je passiert ist, war, dass ich den Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen würde, noch vor ‹Friends› kennengelernt und mich in ihn verliebt habe.»