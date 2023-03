Lisa Mantler (20) hat geheiratet! Die TikTok-Influencerin, die gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena (20) bereits im frühen Jugendalter berühmt geworden ist, hat ihre Hochzeit mit süssen Bildern auf Instagram bestätigt. Sowohl auf ihrem eigenen Account als auch auf dem gemeinsamen Schwestern-Account teilte die 20-Jährige Fotos mit ihrem Ehemann, dessen Name aktuell nicht bekannt ist. Laut Bildbeschreibung fand die Eheschliessung am 25. März, also vergangenen Samstag statt.