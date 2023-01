Lisa Marie Presley angeblich nach Herzstillstand in Krankenhaus

Es ist unklar, wie es Lisa Marie Presley geht

Derzeit sei demnach unklar, wie es ihr geht. Bisher wurde der Bericht nicht von ihrer Familie bestätigt. Ein Sprecher Presleys wollte eine entsprechende Anfrage der «Page Six» nicht kommentieren. Ein Sprecher des L.A. County Sheriff's Department habe dem Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» bestätigt, dass eine Frau in ihren 50ern in Calabasas einen Herzstillstand erlitten habe, von Rettungskräften der Feuerwehr wiederbelebt werden konnte und in ein Krankenhaus gebracht worden sei. Der Sprecher habe aber nicht bestätigt, ob es sich um Presley handle.