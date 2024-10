Lisa Marie Presley: Aus diesem Grund misstraute sie ihren Mitmenschen

Schon seit einigen Wochen sorgen die posthum veröffentlichten Memoiren von Elvis–Tochter Lisa Marie Presley (1968–2023) für Furore. In einem Interview mit dem Magazin «Stern» hat Presleys Tochter, die Schauspielerin Riley Keough (35), nun weitere Details aus dem Leben ihrer Mutter enthüllt. Keough vervollständigte nach Lisa Maries Tod basierend auf Tonbandaufzeichnungen der Verstorbenen das Buch «From Here to the Great Unknown – Von hier ins Ungewisse: Erinnerungen». Die 35–Jährige berichtete jetzt von einem erschütternden Jugenderlebnis ihrer Mutter.