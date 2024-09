Lisa Marie Presley spricht in ihren Memoiren posthum über ihre Sucht

Der tragische Tod von Lisa Marie Presley (1968 – 2023) erschütterte im Januar 2023 ihre Familie. Nun kommt die Tochter von Elvis Presley (1935–1977) bald in ihren Memoiren, die im Oktober erscheinen, nochmal posthum zu Wort. Im Buch «From Here to the Great Unknown», das ihre älteste Tochter Riley Keough (35) in ihrem Namen vollendete, wird unter anderem ihre Sucht nach verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln thematisiert.