Lisa Marie Presleys Ex-Mann vertritt Zwillinge vor Gericht

In dem Verfahren gehe es demnach um das Erbe von Lisa Marie Presley, der Tochter der Schauspielerin Priscilla Presley (77) und des «King of Rock ‹n› Roll» Elvis Presley (1935-1977). Lisa Marie war im Alter von 54 Jahren an einem Herzstillstand gestorben und wurde wenig später auf dem Familiensitz Graceland in Memphis, Tennessee, beigesetzt.