Lisa Müller bei EM-Achtelfinalspiel erstmals im Stadion dabei

Die hochspannende Partie musste in der ersten Halbzeit bei einem Spielstand von 0:0 für mehrere Minuten wegen des schlechten Wetters in Dortmund unterbrochen werden. In der zweiten Halbzeit gelang dem deutschen Team durch einen Elfmeter von Kai Havertz (25) in der 53. Minute und ein Tor durch Jamal Musiala (21) in der 68. Minute der Sieg.